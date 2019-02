Vil investere 85 millioner: Idrætsklubber går sammen om kæmpe byggeprojekt

Projektet har en samlet pris på 85 millioner, og det skal tirsdag stå sin første store prøve, når det bliver forelagt for politikerne i Økonomiudvalget med henblik på et tilsagn om en lånegaranti eller et direkte tilskud.

Den store forening er gået sammen med Svendborg forenede Boldklubber og Svendborg Idrætshal, og de har sammen præsenteret et samlet byggeprojekt, der også rummer en ny idrætshal og et nyt SfB-klubhus i tilknytning til Svendborg Idrætscenter.

Svendborg: Svendborg Gymnastikforenings planer om at udvide SG Huset med en ny fløj til 40 millioner kroner op til Landsstævnet i 2021 ser nu ud til at blive langt mere omfattende end skitseret.

Sådan ser planerne ud for udvidelsen af Svendborg Idrætscenter. Med rødt er den planlagte udvidelse af SG Huset og SfB's nye klubhus (øverst). Det orange er den nye træningshal, mens det gule område er den gamle Idrætshallen med en opgradering af centrets cafe og køkken. Det grå område er det oprindelige SG Huset fra 2013, mens det hvide felt er Svendborg Tennishal. Illustration Basis Plus Arkitekter/C&W Arkitekter

Ser ud over egen forening

Jacob Kramer, der er udviklingschef i Svendborg Gymnastikforening, fortæller, at han for et par år siden blev inviteret til et møde med den nye ledelse i SfB, og at de to foreninger siden har arbejdet i samme retning.

Det er ikke en plan om nye og bedre faciliteter, der har drevet de to foreninger sammen, men et fælles mål om at skabe et bedre miljø for de unge mellem 15 og 25, der falder ud af foreningslivet.

- Vi tror på, at idrætten kan noget, og at det bliver bedre, hvis vi går sammen, og det fælles udgangspunkt har været med til at kitte os sammen, siger Jacob Kramer, der ser en ny tendens i det lokale foreningsliv.

- Der er en stor grad af udsyn, hvor man ser ud over sin egen forening og gerne vil gøre noget godt for Svendborg, og det er på den baggrund, vi er blevet smeltet sammen. Fra at vi havde vores eget projekt, snakker vi nu sammen og diskuterer, hvad vi kan gøre sammen, forklarer Jacob Kramer.

Den opfattelse deler Steffen Kremmer, der repræsenterer SfB i det nye samarbejde. Han fortæller, at planerne om et nyt klubhus er vokset ud af SG's udviklingsprojekt, der har fokus på at fastholde unge i foreningslivet.

- Vi har tænkt os selv ind i det projekt, sat ideerne over faciliteterne, og spurgt os selv, hvordan vi kan bidrage, og hvad vi kan byde ind med, forklarer han.

- Ud fra den diskussion er der opstået nogle behov, hvor det ikke giver mening at bygge et nyt klubhus på en bar mark. Vi går efter samhørighed, og det er derfor, det giver mening at bygge et klubhus fysisk sammen med idrætscentret, siger Steffen Kremmer.