Undersøgelser viser, at der forsvinder fem tons gummigranulat fra alle kunstgræsbaner hvert år. Det bekymrer Enhedslisten, der rejser sagen i Miljø- og Naturudvalget.

Svendborg: Er der styr på miljø og grundvand ved kunstgræsbanerne i Svendborg Kommune? Det spørgsmål stiller Enhedslisten, der har rejst sagen på et møde i Miljø- og Naturudvalget. Baggrunden er en undersøgelse fra Danmarks Radio, der viser, at der årligt forsvinder omkring 150 tons miljøskadeligt granulat fra landets omkring 350 kunstgræsbanerne, og det oversætter Enhedslisten til lokale forhold og påpeger, at der hvert år forsvinder 20 tons af de små gummikugler fra banerne i Svendborg.

- Det er typisk lavet af gamle bildæk, som kan forurene miljø og grundvand, siger Jesper Kiel, der påpeger, at der heller ikke er styr på drænet omkring banerne.

- Fire ud af fem baner i kommunen har ikke søgt tilladelse, som lovgivningen kræver. Nu vil vi have udarbejde en handlingsplan, så spildet af bildæksgranulat mindskes, og der kommer styr på tilladelserne, siger Jesper Kiel, der har rejst sagen på et møde i Miljø- og Naturudvalget den 5. februar.

Der bruges mellem 100-120 tons granulatet eller mikroplast til hver kunstgræsbane, og undersøgelser fra det teknologisk serviceinstitut DHI viser, at der årligt forsvinder fem tons fra alle baner. Det sker blandt andet, når banerne fejes eller ryddes for sne.

Der er fire kunstgræsbaner med granulat i Svendborg Kommune: I Rantzausminde, på Tåsinge, i Oure og ved SfB's anlæg på Hellegårdsvej. Derudover er der en såkaldt multibane i Hesselager. Ifølge Enhedslisten har kun banen i Rantzausminde tilladelserne i orden.