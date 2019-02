Forretningen

Selskabet bag Min Købmand i Gudme blev taget under konkursbehandling 1. juni 2018.



Fragtmanden Jan Finn Jensen satte sig umiddelbart efter for via borgerlån at skaffe mellem 1 og 1,2 millioner kroner, så forretningen kunne åbne igen.



Det mislykkedes, og han trak sig.



Efterfølgende blev der nedsat en borgergruppe, som arbejdede videre på at få genåbnet butikken.



Undervejs erklærede de to tidligere ansatte, Karin Hansen og Charlotte Høyer Jensen, sig villige til at være købmænd.



På et borgermøde 30. august blev det meddelt, at forretningen ville åbne igen.



Via borgerlån, sponsorater og anpartssalg er det lykkedes at samle godt og vel 900.000 kroner ind.



I alt har omkring 230 borgere investeret i projektet.



Omkring 180 har købt anparter, mens de resterende enten har ydet lån eller tegnet sponsorater.



Forretningen genåbnede fredag den 5. oktober 2018.