Vil have bilerne tilbage: Private samler underskrifter for genåbning af torvet

Hvorfor kan her ikke holde nogle biler på sådan en kold og regnfuld tirsdag, spørger ægteparret Karen og Mogens de Løschky, der håber, at de i den næste måned kan samle mellem 3000 og 4000 underskrifter til fordel for en genindførelse af parkering på torvet. Foto: Hans-Henrik Dyssel

Borgere kan nu skrive under på en underskriftsindsamling, der skal genindføre parkering på torvet i vinterhalvåret. Bag ideen står tre borgere, der holder af Svendborg og ønsker at værne om byens handelsliv.

Svendborg: Tre private borgere går nu ind i en kamp for at genåbne torvet for biler i vinterhalvåret, og det er en veneration for Svendborg og byens handelsliv, der driver dem. Jens Engqvist og ægteparret Karen og Mogens de Løschky lægger i de kommende dage indsamlingsskemaer ud i byens butikker, og Karen de Løschky drømmer om, at det bliver muligt at samle mellem 3000 og 4000 underskrifter. Hun har tidligere samlet underskrifter for foreningen Bevar Svendborg Havn, og tager nu en ny runde, fordi hun mener, at byens forretningsdrivende mangler en stemme i debatten om parkering. - Jeg kan rigtig godt lide stemningen i forretningerne, men jeg kan også høre, de er pressede, og de fortæller, hvornår deres omsætning begyndte at falde. Det har de på dato, og det kan vi ikke bare lukke øjnene for, siger Karen de Løschky og henviser til datoen for lukningen af torvet. - Derfor har jeg besluttet mig for at kaste noget energi ind i det her, så de handlende kan blive hørt, og vi kan få en bedre debat, forklarer hun.

Jeg kan rigtig godt lide stemningen i forretningerne, men jeg kan også høre, de er pressede. Karen de Løschky, Tåsinge

Rundspørge Erhvervsforum Svendborg og Shopping Svendborg præsenterede tirsdag resultatet af en rundspørge med forretningsdrivende og behandlere i området omkring torvet og Klosterplads. Et stort flertal peger i rundspørgen på en sammenhæng mellem et fald i omsætningen i butikkerne i midtbyen og nedlæggelsen af parkeringspladsen på torvet.Formand for Erhvervsforum Svendborg og medlem af byrådet for Venstre, Per Nykjær Jensen, kalder undersøgelsen for den største samlede tilbagemelding fra detailhandlen.



- De peger med egne ord på nogle problemer, som vi mener, nogen skal forholde sig til, siger Per Nykjær Jensen.



Undersøgelsen er sendt ud til 53 forretningsdrivende og behandlere i midtbyen, og der er kommet svar tilbage fra 37.

Det er noget pjat Karen de Løschky har fulgt debatten om parkering i Svendborg på Facebook, og hun har opfordret Per Nykjær Jensen - formand for Erhvervsforum Svendborg og medlem af byrådet for Venstre - til at lave en underskriftsindsamling. Den bold sendte han straks tilbage. - Han bad os lave en underskriftsindsamling, og i stedet for at sidde hjemme i sofaen og være kloge, så gik min mand og jeg i gang, fortæller Karen de Løschky. Jens Engqvist er også med på holdet, der lægger blanketter ud i butikkerne og samler færdigudfyldte sedler med underskifter ind. Overskriften på blanketten er: Vi støtter liv i vores by. - Jeg vil simpelthen bare stadig kunne køre ned i vores by og hente en ost eller noget tøj, og jeg vil ikke gå efter det i regnvejr og snevejr, siger Jens Engqvist, der ikke kan forstå, at torvet skal ligge øde hen om vinteren. - Jeg har ikke noget imod, at man lukker det, når det skal bruges til noget fornuftigt, men det er noget pjat at lukke det til hverdag, siger han. Karen de Løschkys morfar og oldefar har haft møbelforretning i Brogade, og hendes mand har haft materialisthandel i både Ringe og Rosengårdcentret i Odense. Derfor har hun et ømt punkt for detailhandlen. - Jeg har boet i udlandet i nogle år, og når man så kommer tilbage, så bliver man bare endnu mere vild med Svendborg, og det levende handelsliv i gågaderne er en vigtig del af byens sjæl, som vi skal værne om, siger hun.

Bombarderes med små film Karen de Løschky nøjes ikke med at lægge blanketter frem i byens butikker. Hun går også rundt og laver små videoer med forretningsindehavere og handlende. De små interviews bliver lagt ud på facebooksiderne hos Erhvervsforum Svendborg og Shopping Svendborg. - Jeg lavede tre interviews i går, og det første er lagt ud. De sider bliver bombarderet fra nu af, siger Karen de Løschky, der lover, at hun ikke sorterer tilhængere af det bilfri torv fra, når hun løber rundt og taler med kunder. Jens Engqvist håber, der bliver lyttet til dem, der skriver under på blanketterne. - Jeg håber, at der bliver lyttet mere, og at resultatet bliver, at man igen åbner torvet i vinterperioden, siger han. Hvis man skriver under på en blanket, støtter man en genindførelse af parkering på torvet fra 1. september til 1. juni. Samtidig skriver man under på, at man ønsker at bevare parkeringspladserne på Klosterplads. Her er det planen at nedlægge 25 parkeringspladser som led i et byfornyelses- og omdannelsesprojekt.