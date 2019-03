Vester Skerninge Bilerne ramt af computervirus: - Det er møghamrende irriterende

Vester Skerninge: - Det er bare møghamrende irriterende.

Sådan siger Anders Larsen, der er administrerende direktør i Vester Skerninge Bilerne, efter virksomheden onsdag blev ramt af computervirus.

Det afstedkom blandt andet, at virksomheden adviserede Svendborg Kommune om, at der kunne forekomme driftsforstyrelser i busdriften. Anders Larsen kan dog fredag fortælle, at det trods virus i it-systemerne lykkedes at køre bus uden forsinkelser eller aflysninger.

Det ændrer dog ikke ved, at det er "møghamrende irriterende", når det sker.

- Skaden er dog ikke større, end at vi har fået lidt ekstra udgifter til at have et par it-folk på til at rydde op i vores it-system. Og så har vi haft lidt ekstra travlt på kontoret de sidste par dage, siger han.

Anders Larsen siger, at der ikke er tale om decideret hacking.

- Det er jo ikke anderledes, end hvis du kommer til at åbne en eller anden e-mail et sted fra og på den måde kommer til at lukke virus ind på din computer. Det er nogenlunde det, der er sket for os, siger han.

- Det er jo den risiko, man løber hver gang man åbner en computer. Og heldigvis har det ikke betydet udfordringer i driften af vores virksomhed, siger han.

Vester Skerninge Bilerne råder over en flåde på 150 biler og kører på det meste af Fyn.