Verdens ældste pindsvin er fundet i Gudme: Forsker kalder det en sensation

I forbindelse med sit forskningsprojekt om europæiske pindsvin har Sophie Rasmussen, biolog og ph.d.-studerende ved Biologisk Institut på Syddansk Universitet og Naturama i Svendborg, fået indleveret, hvad der har vist sig at være verdens ældste pindsvin. 11 år blev det lille piggede handyr, og han døde efter alt at dømme af alderdom. Det giver håb for den danske pindsvinebestand, og forskeren tøver ikke med at kalde fundet for en sensation.

Hvor stort er det her fund set med dine øjne?

- I mine øjne, som jo også er lidt nørdede, er det sensationelt. For der er aldrig i den vilde natur blevet fundet pindsvin, der er blevet dateret til at være så gamle. Engang var der et pindsvin, der blev 16 år, men det levede også i et laboratorium, hvor det fik medicin, når det blev sygt, og mad hver dag. Der findes også historier fra England om, at det samme pindsvin er kommet i den samme have i 14 år, men det er ikke blevet testet for alder, og folk kan godt have svært ved at kende forskel på pindsvin, så det er ikke sikkert, det er det samme pindsvin.

Hvorfor er det et vigtigt fund?

- For det første har jeg været bekymret for, hvordan det går med den danske bestand af pindsvin. Der er ikke andre end mig, der kigger på det, så vi har heller ikke tal på, at det er udrydningstruet, men vi ved fra England, at det er gået voldsomt tilbage med bestanden de seneste 10-15 år, så jeg frygter, det kunne være det samme i Danmark. Men når man så finder et pindsvin, der har fået lov at dø af alderdom, er det helt fantastisk. Et pindsvin, der bliver så gammelt, har fået unger 11 gange, og de får som regel tre-fire unger, og over halvdelen overlever gennem deres første vinterhi, så det betyder rigtig meget. Det er typisk de unge pindsvin, der dør i trafikken, fordi de er unge og uerfarne, så derfor er det så vigtigt, at vi finder en, som er så gammel.

Hvordan har du fundet dette gamle pindsvin?

- I forbindelse med det her forskningsprojekt bad jeg danskerne over hele landet om at indlevere døde pindsvin, og jeg har fået indleveret knap 700 fra hele Danmark. Det gamle pindsvin her er også en, der bare blev indleveret. Det er en han, som blev fundet i et naturområde i nærheden af en bro i Gudme, og han er ikke blevet kørt over. Han er bare død naturligt. Da vi obducerede ham, fandt vi ikke noget, som så mærkeligt ud. Han kunne have været syg eller haft cancer, men der var ikke noget, så det tyder på, han har levet, indtil han ikke kunne mere. Det er enormt imponerende. Og hannerne parrer sig jo med flere hunner hvert år, så han kan have nået at få måske 20 unger om året, hvis der vel at mærke har været hunner at hoppe på. Det er jo helt fantastisk.

Hvordan ser et 11 år gammelt pindsvin ud?

- Man kan ikke se på et pindsvin, at det er gammelt. Når de først har skiftet deres mælketænder og fået deres voksenpigge, kan man ikke se, om et pindsvin er gammelt. Der er man nødt til at tælle årringene i kæbeknoglerne. Når et pindsvin går i vinterhi, stopper dets vækst. Det går på standby. Så bliver knoglerne lidt presset sammen, og det viser sig som sorte streger i kæbeknoglen, så når man tager et tværsnit, kan man tælle, hvor mange sorte ringe, der er, og så tæller man et år for hver ring.

Hvad kan I bruge det her fund til?

- Vi har indtil videre fundet seks pindsvin på 10 år eller derover ud af de 200 pindsvin, vi har nået at undersøge. Tidligere forskning har vist, at det kun er 4 ud af 1000 pindsvin, der når at blive mellem 8 og 10 år gamle. Og nu har vi altså fundet seks på 10 år eller derover ud af 200, og vi mangler stadig at aldersbestemme 200 af de i alt 400, som ikke er så maste, at vi ikke kan undersøge deres kæbeknogler. Jeg er en del af en forskningsgruppe, der er helt vildt god til at lave modeller, der viser, om bestande er i tilbagegang eller voksende, så nu kan vi beregne, hvordan det går med pindsvinebestanden herhjemme. Og det, synes jeg, er vigtigt, fordi vi ikke tidligere har arbejdet ret meget med pindsvin. Det er overset i forskningen. Men får vi et billede af det, kan vi bruge det til at lægge pres på for at forbedre forholdene for pindsvinene derude.

Hvorfor er det vigtigt?

- Fordi det er et enormt fascinerede dyr. Kulturelt er det et af få vilde dyr, folk kan få lov at komme tæt på, fordi de bare tusser rundt. Og så er de helt specielle med deres pigge. Om de er uundværlige i naturen, ved jeg ikke, om man kan sige, men de er naturens skraldemænd, fordi de spiser døde dyr og rydder godt op.

Hvad bliver der af det gamle pindsvin nu?

- Vi har gemt den ene kæbeknogle. Og alle organerne. Det gør vi også med alle de andre, hvor det kan lade sig gøre. Vi bruger dem til at undersøge, om pindsvinene er indavlede eller genetisk forskellige fra landsdel til landsdel. Afføringen bruger vi til at se, hvad de spiser, og om de har salmonella, leveren undersøger vi for giftstoffer i kroppen, tænderne undersøger vi om er dårlige, og om det er de gamle eller indavlede, der har dårlige tænder, mavesækken undersøger vi for bakterieflora, og lunger, hjerte og tarme undersøger vi for parasitter. Nyren og milen ved jeg ikke helt, hvad vi skal bruge til, men jeg har gemt dem for en sikkerheds skyld.