Venstre vil lukke Den Blå Lagune på grund af hashsalg

René Haahr (V) mener, at politikerne er nødt til at tage ansvar på baggrund af debatten i medierne og det brev, forældrene skrev til politikkerne i byrådet, hvor de gav udtryk for bekymring for salget af stoffer i Svendborg. Foto: Rasmus Henriksen

Venstre vil lukke Den Blå Lagune og har sat det på som et punkt på dagsordenen ved næste møde i Social- og Sundhedsudvalget den 2. april. Ifølge Venstre foregår der åbenlys hashhandel på stedet nær en legeplads og brugere af havnen. Forslaget vækker bekymring hos Socialdemokratiet, der ikke forstår timingen.

Svendborg: Venstre foreslår at lukke Den Blå Lagune på Nordre Kaj. Årsagen er, at der ifølge Venstre bliver solgt alkohol og hash på det kommunale værested for socialt udsatte, fortæller udvalgsmedlem René Haahr (V). Og udover at det er ulovligt, ligger Den Blå Lagune også meget tæt på legeplads og skaterbane på havnen. - Vi vil gerne have den åbenlyse hashhandel hernede væk. Det er tæt på lystbådehavnen og legepladsen, og det er et kedeligt signal at sende til børn, og de, der kommer sejlende. Det er ikke ligefrem forbilleder, vi har siddende derovre, pointerer René Haahr og peger hen mod Den Blå Lagune. Venstre mener, at det i lyset af den seneste tids debat om unges hashmisbrug i Svendborg er nødvendigt at sende et signal, og her er "Den Blå Lagune" et godt sted at begynde, forklarer René Haahr. - Stofferne er billige, der er mange af dem, og de frister, siger han om udfordringerne. Denne formiddag sidder der en håndfuld midaldrende mænd ved Den Blå Lagune og har knappet en øl op denne torsdag formiddag. Men jo senere man når på døgnet og særligt i weekenderne, bliver der både røget og solgt hash, siger René Haahr. - Nu er jeg også betjent og har et indgående kendskab til stedet her, og for år tilbage lavede man en overvågning og dokumenterede omfattende hashsalg, hvilket medførte fængsel til flere. Men der kommer bare nye bagmænd til, og min oplevelse er, at der stadig foregår hashsalg her, siger han.

Som det fremgår af skiltet, må der ikke sælges hash eller alkohol i Den Blå Lagune. Det mener René Haahr (V), at der bliver alligevel. Akrivfoto: Roland Petersen

Forslag vækker vrede Udover et kommunalt mødested er Den Blå Lagune også en forening, der holder til i lokalerne på Nordre kaj, og René Haahr understreger, at det ikke er foreningen, han vil have lukket; det er lokalerne. - Jeg har fuld forståelse for, at der er brug for et fællesskab for de socialt udsatte. Det vil vi gerne bakke op om, og derfor vil vi gerne i dialog om at finde en anden placering, der imødekommer deres ønsker, men som ikke er op og ned ad en legeplads. Formand for Rådet for Socialt Udsatte, Annette Blynél er vred over, at Venstre foreslår at lukke Den Blå Lagune på Nordre Kaj. Hun efterlyser et samarbejde for at finde et nyt sted til brugerne af lagunen. Ønsket er Venstre villig til at imødekomme, svarer René Haahr. - Vi vil gerne i dialog om at finde en anden løsning, og der tager vi meget gerne Rådet for Socialt Udsatte med på råd. Men ansvaret som politiker, borger og forældre gør, at vi er nødt til at handle. Dernæst må vi finde et sted, der kan indfri deres forventninger, siger han.

Både i 2017 og 2018 har politiet flere gange beslaglagt hash i lokalerne, hvor Den Blå Lagune holder til. Arkivfoto: Roland Petersen

Problemet spredes Selvom René Haahr kalder det et fint sted at begynde at fjerne Den Blå Lagune, erkender han, at det ikke fjerner hashhandlen. - Jeg er sikker på, at det ikke alene fjerner problemet. Men man vil fjerne det åbenlyse element, hvor børn kan se handlen og hashen fra legepladsen og det samme med de sejlende gæster. Men lukker man stedet, er det et spørgsmål om tid før, det næste sted dukker op. Bekymrede borgere fortæller, at der også bliver handlet hash i for eksempel Kvicklys parkeringskælder. Kender du til det, og vil I også gøre noget ved det? - Jeg har hørt om det. Og også at det foregår i parkeringshuset oppe i Hulgade. Men det er ikke ensbetydende med, at alle deroppe sælger hash. Der er også nogle, der bruger stederne til at hænge ud sammen. - Men der er den forskel, at Kvicklys parkeringskælder er privatejet. Man kan tage kontakt til Kvickly og opfordre dem til at spærre området af uden for åbningstiden eller sætte ind med nogle SSP-medarbejdere, der kunne tage kontakt til de unge, foreslår René Haahr. Venstres forslag skal behandles på Social- og Sundhedsudvalgets møde tirsdag den 2. april, og René Haahr erkender, at kampen mod hash ikke er vundet ved at lukke værestedet på Nordre Kaj. - Det er en kamp, der skal kæmpes på flere fronter ikke mindst med den præventive indsats, lyder det fra René Haahr.

Hanne Klit (S) er formand for Social- og Sundhedsudvalget, og hun frygter, at hvis man lukker Den Blå Lagune inden, at man har fundet et nyt sted til brugerne, vil de blive spredt ud over hele Svendborg. Arkivfoto: Michael Bager

Forslag bekymrer Socialdemokratiet Venstres forslag om at lukke Den Blå Lagune bekymrer formand for Social- og Sundhedsudvalget Hanne Klit (S), der samtidig også undrer sig over timingen. - Den Blå Lagune ligger, hvor Simac-byggeriet skal være. Så om et år kommer vi jo uanset hvad til at finde et nyt sted til Den Blå Lagune eller etablere noget tilsvarende. Vi skal sætte alle gode kræfter ind på at finde et andet sted til dem. Jeg vil tale med mine politiske kolleger om det på tirsdag, og før har jeg ikke taget nogen beslutning. Men det vil bekymre mig at lukke tilbudet over en nat, siger Hanne Klit og uddyber. - Hvad skal der så ske med de mennesker, der er kommet nede i Den Blå Lagune gennem mange år. Og hvis der er et ulovligt salg af stoffer, synes jeg, at politiet skal tage sig af det. Det er deres opgave. Hun foreslår, at man i stedet for at lukke værestedet med kort varsel sætter ind på at flytte dem til et nyt sted.