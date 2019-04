Venstre stod alene med lukningsforslag: Den Blå Lagunen får lov at blive

Svendborg: Den Blå Lagune på Nordre Kaj i Svendborg får lov til at fortsætte.

Det besluttede politikerne i Social- og Sundhedsudvalget på et møde tirsdag.

Venstre havde stillet forslag om, at det kommunale værested for tørstige sjæle blev lukket øjeblikkeligt, men det stod hurtigt klart, at partiet stod alene med det synspunkt. Det ærgrer Rene Haahr (V), der stod bag forslaget sammen med partifællen Mette Kristensen.

- Når vi skal vægte et stop for en åbenlys hashhandel i et kommunalt tilbud overfor at tage et tilbud fra nogle socialt udsatte, så havde vi foretrukket at lukke Den Blå Lagune med det samme, men det var ikke politisk muligt. Det er jeg ked af, men jeg glæder mig over, at der i hele udvalget er en vilje til at fremskynde processen med at finde en ny placering til Den Blå Lagune, siger Rene Haahr.