Venstre parat til at udsætte omdannelsen af Klosterplads

Venstre er så utilfreds med beslutningsprocessen forud for et forslag for omdannelse af Klosterplads og Frederiksgade, at partiet er parat til at udskyde omdannelsen. Ifølge Venstre har blandt andet borgerinddragelsen været mangelfuld, og det er faldet partiet for brystet.

- Ja, det er vi. Der er jo ikke en katastrofe, hvis det projekt skubbes et år. Men det er da ikke fordi, at det er vores mål at skubbe det. Vores mål er at sådan set at få bred opbakning til det, for det er en positiv ting, at vi fornyer og forskønner et byrum. Men det skal jo ske på en måde, så interessenter, parter og politikere er involveret, siger Lars Erik Hornemann.

Venstre er ifølge Hornemann så utilfreds, at partiet er villig til at bremse projektet, fortæller han.

Det drejer sig blandt andet om, at partiet mener, at borgerne i området ikke er blevet hørt i tilstrækkelig grad forud for forslagets tilblivelse, foruden forskellige trafikale løsninger ikke er blevet afprøvet på midlertidig vis forud for udarbejdelsen af forslaget.

Det er dog ikke med Venstres gode vilje, at det fremlagte vedtages. Faktisk er partiet villig til at bremse processen og dermed udskyde omdannelsen af området omkring banegården og Frederiksgade.

Svendborg: Inden længe er der lagt op til, at byrådet skal tage stilling til, om man vil godkende et forslag til omdannelse af Klosterplads; en omdannelse som blandt andet indebærer, at antallet af parkeringspladser i området reduceres.

Statsligt aber dabei

Der er dog et lille aber dabei i den udmelding, erkender Lars Erik Hornemann, for i værste fald kan en udsættelse af forslaget gå hen at koste kommunen et statsligt tilskud på 7,5 millioner kroner.

Staten har nemlig lovet at medfinansiere med 7,5 millioner kroner; en forudsætning er dog, at forslaget er godkendt i løbet af foråret, og det kan blive svært at nå, hvis Venstre vil lade en del af processen gå om for i højere grad at sikre at borgere og andre interessenter bliver hørt, inden et endeligt forslag udfærdiges.

- Jeg vil ikke lige sige, om vi kan leve uden de statspenge. Kommunens økonomi er jo ikke den stærkeste i hele verden, så derfor skal det da overvejes. Men nu vil vi først have undersøgt, om det vitterligt er sådan, at de 7,5 millioner kroner ikke kan skubbes til et senere tidspunkt, for det tror jeg ikke, det er. Mange andre gange har vi jo fået udsættelse på både lånedispensationer og andet, og det kan vi formentlig også få her. Men det kræver jo, at man prøver, og det er egentligt bare det, vi gerne vil. Når vi så kender forudsætningen, kan vi tage stilling til, hvordan vi kan forbedre processen, siger Lars Erik Hornemann.

Han forklarer, at i Venstres optik er det altafgørende for at sikre et forslag med bred opbakning, at den videre proces bliver bremset allerede på det kommende byrådsmøde.

- Allerede nu er vi på vej ind i tragten mod en lokalplan. Og hvis man godkender et forslag nu og på de konditioner, der er lagt op til, så går man jo også i gang med at lave en lokalplan og et udbud på den baggrund. Det er jo derfor, at vi er nødt til at stoppe det nu, inden vi kommer længere.