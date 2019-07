Venstre om besparelser på græsklipning i Ollerup: Et tegn på en kommune i ubalance

Jens Erik Laulund Skotte, Enhedslisten:

- Der er for stor forskel på by og land, og den største katastrofe ved det her er, at vi dræber alt det, de frivillige i denne her vejforening går og laver. Jeg bor selv i området og ved, at der er nogen, der lægger rigtig mange frivillige kræfter i at passe det her område. Når man så går ind og sparer på et område, som direkte påvirker det, de laver, så negligerer man i virkeligheden deres indsats. De bliver i hvert fald ikke værdsat og anerkendt, og det er simpelthen det dummeste, vi kan gøre. Det er rigtig dårligt købmandskab.

- De frivillige laver i forvejen nogle opgaver, som de ikke burde, når de bygger en ny bro og lægger flis ud på stierne. I stedet for at anerkende det, så fjerner man grundlaget for deres arbejde, fordi man ikke kan færdes i området, hvis der ikke bliver slået græs. Som kommune kommer vi til at sende et helt forkert signal, og jeg vil nu rejse sagen i Teknik- og Erhvervsudvalget. (Enhedslisten var ikke med i det budgetforlig, hvor det blev besluttet at spare på græsklipning på de kommunale arealer, red.)