Venstre i vadested søger ny borgmesterkandidat

Hvem skal være Venstres nye spidskandidat til næste kommunalvalg? Spørgsmålet melder sig forud for, at partiet i løbet af dette år skal beslutte sig for netop det. En fra byrådsgruppen? En udefrakommende? Et er i hvert fald sikkert: Det skal være en stærk kandidat, hvis det skal lykkes at vippe den siddende borgmester, Bo Hansen (S), af pinden.