Venstre godt tilfreds med parkeringsforlig

Svendborg: - Vi har fundet en løsning, som vi kan være i alle sammen. Så det synes jeg er rigtig godt.

Sådan siger Lars Erik Hornemann (V), efter han på vegne af sit parti i løbet af sidste uge og hen over weekenden har forhandlet et parkeringsforlig på plads med Bo Hansen (S).

Et forlig, der betyder, at Venstre er klar til at stemme for igangsættelsen af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for omdannelse af Klosterplads og Frederiksgade på byrådsmødet tirsdag aften på baggrund af det forslag for omdannelsen, der er fremlagt.

For med parkeringsforliget er der kommet styr på, hvordan man fortsat sikrer parkeringspladser - også gratis korttidsparkeringspladser - samtidig med, at man kan omdanne Klosterplads og Frederiksgade til et nyt byrum.

- Jeg synes jo, at vi med det her er blevet imødekommet, så man blandt andet har fundet 20 ekstra parkeringspladser ved Kvægtorvet, siger han og peger også på, at man er i dialog med Shopping Svendborg og Erhvervsforum om, hvordan man kan skabe flere korttidsparkeringspladser i området, foruden man er enedes om at lave gratis korttidsparkering på Ramsherred.

Han forudser, at der ikke længere er grund til at betegne den heftige parkeringsdebat som en parkeringskrig.

- I hver fald ikke, hvis man har lært noget af det her og fremadrettet får tilrettelagt processerne rigtigt, så forløbet bliver mere konstruktivt. Meget af det her tror jeg, man kunne have undgået, hvis man havde sørget for at have haft en dialog, inden man pludselig placerer et forslag for omdannelsen af Klosterplads og Frederiksgade foran næsen på folk, hvor alle parkeringspladser er væk uden at pege på en alternativ løsning, siger Lars Erik Hornemann.