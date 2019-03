Venstre efter Hornemann: Jagten på kaninen i hatten

Lars Erik Hornemann meddelte dagen efter valget i november 2017, at han ønsker at stoppe som spids- og borgmesterkandidat, og Venstre har endnu ikke fundet hans afløser. Foto: Ole Grube

Venstre venter til efteråret med at finde Lars Erik Hornemanns efterfølger som spids- og borgmesterkandidat i Svendborg. På partiforeningens generalforsamling tirsdag aften var der ikke mange antydninger af et navn eller en profil.

Ollerup: Venstre står for første gang siden 2004 uden en borgmesterkandidat, og i den slags tilfælde er det værd at holde øjne og ører åbne ved partiets årlige generalforsamling. Det er nemlig i situationer som denne, at de politiske kaniner pludselig kan hoppe op af hatten: Nye ansigter, der møder op på en generalforsamling - nogle med et nyerhvervet medlemskort og en ambition om at blive borgmester. Avisens udsendte spottede ingen kaniner på Venstres generalforsamling på Gymnastikhøjskolen i Ollerup tirsdag aften, men det var heller ikke på dette møde, at Lars Erik Hornemanns afløser skulle findes. Formand for partiforeningen, Ulla Larsen, fortalte, at bestyrelsen har besluttet at udsætte valget af ny spidskandidat til en ekstraordinær generalforsamling i efteråret, og hun forklarede, at man nu i stedet ønsker at koncentrere kræfterne om forårets valg til Folketinget og Europa-Parlamentet.

Nye i bestyrelsen To nye navne blev valgt ind i bestyrelsen på Venstres generalforsamling tirsdag aften.



Mette Gregersen og Claes Bistrup blev valgt ind i stedet for Daniel Stilling og Susanne Hedegaard, der begge trådte ud efter eget valg.



Der var genvalg til Torben Thillemann og Jan Strandhave. Den øvrige bestyrelse består af Ulla Larsen (der blev genvalgt til formand), Helle Caspersen, Svend-Aksel Hansen, Mads Fredeløkke og Henrik Piester. I bestyrelsen sidder også Per Ingemann, der repræsenterer Liberalt Oplysningsforbund.



Suppleanter er Birthe Skovgård og Niels Hansen Thrysøe.

Håndbolddirektøren I Venstres bagland forlyder det, at sagen også er udsat til efteråret, fordi man ønsker at købe tid og håber på, at der hen over foråret og sommeren kan hoppe en kanin ind på scenen. Det skete i nabokommunen Faaborg/Midtfyn, da erhvervsmanden Christian Thygesen som et ubeskrevet politisk blad mødte op halvandet år før valget i 2013 og strøg direkte ind på borgmesterkontoret. Sådan en kanin har man også haft i spil i Venstre i Svendborg. Den 7. marts 2003 dukkede den daværende GOG-direktør Arne Buch op på en generalforsamling i Venstre med et helt nyt medlemskort i lommen, og han blev i de kommende måneder betragtet som en potentiel stemmesluger, der som led i et generationsskifte skulle vende årtiers socialdemokratisk dominans på rådhuset i Svendborg. Otte måneder og mange spekulationer senere meddelte Arne Buch, at han var fristet, men ikke kunne finde tid til en politisk karriere, og i stedet blev Gudmes dengang 47-årige borgmester Lars Erik Hornemann kørt i stilling som partiets samlende frontfigur i den nye storkommune.

Mette Kristensen har ikke afvist, at hun går efter posten som Venstres spids- og borgmesterkandidat i 2021, og hun er i øjeblikket det mest oplagte bud - med mindre der dukker en kanin op ad hatten. Foto: Ole Grube

Ingen antydning Det viste sig at være en politisk genistreg. Tirsdag den 15. november 2005 fik Hornemann 7931 personlige stemmer - mere end hver fjerde af alle stemmer ved det første valg i kommunen - og han sparkede simpelthen døren ind til borgmesterkontoret på rådhuset. Han har trods dalende stemmetal været urørlig som Venstres frontfigur lige siden, men dagen efter valgnederlaget til socialdemokraten Bo Hansen i november 2017 valgte han selv at sige stop. Venstre har siden navigeret i et limbo uden en spidskandidat, og det var ikke på tirsdagens generalforsamling i partiforeningen, at sløret blev løftet for så meget som antydningen af et navn eller en profil. Sagen blev kun lige snittet i Ulla Larsens formandsberetning. Hun fortalte, at der havde været samtaler med alle byrådsmedlemmer, og at der også er blevet talt med en del emner, som Venstres medlemmer har bragt foreslået, men hun kom ikke i nærheden et navn eller en definition på den person, der skal udfordre Bo Hansen i 2021. Ulla Larsen oplyste dog, at de tre tidligere Venstreformænd, Svend Rosager, Poul Weber og Søren Bøving Andersen, bistår bestyrelsen. - Vi har aftalt at gennemføre en fortrolig proces, sagde hun til forsamlingen.

90 procent sikker I byrådsgruppen har fire af de seks politikere definitivt sagt nej til at blive kandidat. Derudover meddeler Per Nykjær Jensen, at han med 90 procents sikkerhed ikke går efter posten som borgmesterkandidat, og Mette Kristensen fortæller, at hun lige nu har fokus på aktiviteterne i hendes private virksomhed. - Så må vi jo se, hvad der dukker op, siger Mette Kristensen. 36 medlemmer deltog i Venstres generalforsamling.

