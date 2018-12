Bjerreby: Den sidste gris har fået kniven i Bjerreby Slagterforretning. Den sidste rullepølse er rullet. Den sidste filet er skåret.

Efter 36 år har Anemarie Jæger Rasmussen og Lars Heine Rasmussen besluttet at lukke slagterforretningen, de overtog i 1982. Det besluttede de for nogen tid siden. Og den sidste lørdag før jul var sidste åbningsdag.

Ikke fordi, det ikke kunne løbe rundt. Det kunne det såmænd godt. Men det er hårdt arbejde. Det værker i ledende om morgenen, og helt nye er de ikke. Og en dag skal man jo sige stop.

Og der blev sagt stop med manér.

- Jeg er overvældet over alle de søde hilsner, vi har fået, og jeg er meget beæret, siger Anemarie Jæger Rasmussen og nikker over mod gavebordet.

Hele morgenen er naboer, tidligere kunder og bekendte nemlig strømmet til forretningen for at sige ordentligt farvel til slagterparret, der i anledning af, at de lukker holdt reception og bød på småkager, kransekage og lidt vådt, hvad enten man var til øl, sodavand, kaffe eller vin for den sags skyld.