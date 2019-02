Velbesøgt boligmesse i Svendborg - og i år holdt tyvene sig væk

Den årlige boligmesse i Svendborg Idrætscenter var i år med nattevagt, og det havde effekt. Og så var messen i øvrigt velbesøgt som altid, lød det fra direktøren for selskabet bag.

Svendborg: Der er masser af dem. Men da man alligevel skal helt ud i randen af det perlegrusbelagte område for at score en parkeringsplads ved Svendborg Idrætscenter søndag kort før middag, er der grund til at tro, at Intercomp Danmarks årlige boligmesse er velbesøgt. Det er ikke et fejlskud, bekræfter selskabets direktør, Lasse Knud Jørgensen, da vi fanger ham nær indgangen. - Vi havde 8000 inde i går, og vi lander på mellem 20.000 og 22.000 besøgende i alt, siger han. Det er med andre ord i omegnen af rekorden på de 21.000 sjæle, der ifølge Lasse Knud Jørgensen besøgte sidste års messe, og det er han godt tilfreds med. - Publikum her i Svendborg er meget loyalt, og det er vi glade for, siger han.

Vi er her for at vise os frem. Messen er et godt udstillingsvindue, hvor vi får fat i nogle, som normalt ikke kommer ind i vores forretning. Henrik Aarslev, butikschef i Schiang Living.

Det lønner sig at have en stand på boligmessen, forklarede Schiang Livings butikschef, Henrik Aarslev, som havde nok at se til i Svendborg Idrætscenter. Foto: Finn Eriksen

Nu med nattevagt Hvad sidste år angår, så var ikke alt en succes. Her udnyttede tyve mørket mellem de to messedage til at bryde ind og stjæle designermøbler for en halv million kroner, hvilket var lidt af en begmand. Og derfor har Intercomp Danmark taget et nyt våben i brug. - Vi har haft en nattevagt på, og desuden var politiet her klokken 16 i går for at inspicere. Der har ikke været problemer, siger Lasse Knud Jørgensen, der holder messer over hele landet og oplyser, at Svendborg-messen hører til de helt store på Fyn - dog overgået af boligmessen i Odense Congress Center, som typisk har 50.000 besøgende. - Og i næste uge skal vi til Bella Center i København, hvor vi regner med mellem 70.000 og 80.000 gæster, siger han.

Boligmessen trak sædvanen tro masser af mennesker til Svendborg Idrætscenter. Foto: Finn Eriksen

Udstillingsvindue Ifølge Lasse Knud Jørgensen er der solgt 120 stande, hvilket er lig med udsolgt, og vi tager en runde og konstaterer, at der er noget for de fleste - om så smagen går i retning af nødder, plankeborde, bolsjer, persienner, boliglån, brugskunst, madrasser, antikviteter, spiritus, spabade, ost, sækkestole, loppefund, garageporte, køkkener, cykler eller noget helt syttende. Som for eksempel designermøbler som dem, man kan købe i Schiang Living, som også har en stand. - Det har vi haft hvert år, siden forretningen åbnede for seks år siden, siger Henrik Aarslev, der er butikschef i forretningen i Vestergade. Han oplyser også, at der var rigtig fint besøg lørdag, og at også søndag tegner godt. Det betyder ikke, at omsætningen ryger gennem arenaens tag, men det er heller ikke den, det handler om. - Vi er her for at vise os frem. Messen er et godt udstillingsvindue, hvor vi får fat i nogle, som normalt ikke kommer ind i vores forretning, siger han. Og det lønner sig. - Vi kan se, at vi får salg efterfølgende. En del af kunderne kan vi huske fra messen, og der er også mange, der fortæller, at de har besøgt os her, siger Henrik Aarslev, der forventer, at Schiang Living også vil være at finde på næste års messe. Årets boligmesse er den 26. af slagsen, og de første 19 udgaver blev holdt under størrelsesmæssigt mere ydmyge rammer i den tidligere SG-Hallen - som i dag hedder Midtbyhallen.

Også indehaveren af Svendborg Auktioner, Martin Birger Nielsen, havde valgt at investere i en stand på boligmessen. Foto: Finn Eriksen