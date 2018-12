Varmestue er glad for julehjælpen: Men hvad med resten af året?

John Eckhardt, leder af Kirkens Korshærs varmestue i Svendborg, undrer sig over, at folk er ekstremt gavmilde i december måned, men nærmest glemmer de udsatte resten af året. Foto: Katrine Becher Damkjær

Når kalenderen nærmer sig december, oplever Kirkens Korshærs varmestue i Svendborg en tidobling i donationer af især julemad. Og selv om de står klar til at tage imod hjælpen og donationerne, undrer lederen sig over, hvor hjælpen er, når juletiden slutter.

Svendborg: Den varme kartoffelsalat står og simrer, mens de frivillige i køkkenet står og forbereder pølserne, der skal varmes. Vi er i Kirkens Korshærs varmestue på Dronningholmsvej i Svendborg. Klokken har netop rundet 11 om formiddagen, og snart skal frokosten på bordet for de 10 brugere af varmestuen, der i dag er kommet ind. Ned ad trappen kommer den daglige leder af varmestuen John Eckhardt. Den søde juletid, hvor folk traditionelt kommer hinanden lidt mere ved, mærker han og resten af varmestuen også. - Vi har rigtig mange, der gerne vil give noget op til jul, og vi tager også imod med kyshånd. Det er en stor hjælp for os, siger han. I måneden op til jul tidobles donationerne, fortæller han. Og på vores besøg her et par dage før jul, vidner varmestuens køleskabe og frysere om, at der er noget om snakken. En kummefryser er fyldt fra bund til top med suppe i poser, og i køleskabets fryseenhed, der er proppet til bristepunktet, ligger fløde side om side med et par poser æbleskiver. Med andre ord: Der mangler ikke noget. - Vi får stort set altid en mindre svinefarm i flæskesteg, rigtig mange rester fra julefrokoster og supper. Det er typisk det, vi får ind, siger han. - Der ville næsten være helt tomt her, hvis vi gik tre-fire måneder tilbage, siger John Eckhardt, mens han peger på den fyldte fryseskuffe.

At de falder døde om hele året, er der ikke mange hos hverken tv, radio eller aviser, der interesserer sig for. Men hvis en narkoman falder om eller fryser ihjel lige op til jul, så er det lige før, man kan få et helt nyt lovforslag. Der er ingen, der tænker på, at de også fryser i januar og februar, John Eckhardt, leder af Kirkens Korshærs varmestue i Svendborg

- Jeg er ikke i tvivl om, at folk donerer af et godt hjerte. Men vi vil også gerne huskes resten af året, siger John Eckhardt. Foto: Katrine Becher Damkjær

Som om, man køber sig aflad Det er her, John Eckhardt stiller sig undrende. For når julen er ovre, og hverdagen igen indfinder sig, glider varmestuen og de udsatte tilsyneladende ud af folks bevidsthed, mener han. - Vi er ikke i tvivl om, at folk gør det af et godt hjerte og har gode intentioner, men det kan virke lidt, som om man køber sig aflad, så man kan holde jul med god samvittighed. Det er også helt i orden, men vi ville jo gerne, at det var jul hele året, for brugerne af varmestuen er også sultne i april og maj, siger John Eckhardt. Varmestuelederen tror, at det blandt andet er på grund af den medieopmærksomhed, der i mange år har været på de udsatte i juletiden. - Det er meget mediedækket i den her periode. At de falder døde om hele året, er der ikke mange hos hverken tv, radio eller aviser, der interesserer sig for, siger han og tilføjer: - Men hvis en narkoman falder om eller fryser ihjel lige op til jul, er det lige før, man kan få et helt nyt lovforslag. Der er ingen, der tænker på, at de også fryser i januar og februar, siger John Eckhardt.

Antallet af donationer til varmestuen på Dronningholmsvej i Svendborg tidobles op til jul, vurderer John Eckhardt. Især mad modtager de i rigelige mængder. Foto: Katrine Becher Damkjær

Frivillige bydes med som gæst Den skæve fordeling af hjælpen gælder også, når det kommer til de frivillige. Det er især juleaften, villigheden til at give en hånd med er stor. - Vi får mange henvendelser, hvor folk gerne vil hjælpe juleaften, men lige der mangler vi ikke folk - det gør vi aldrig, siger John Eckhardt og tilføjer: - Og hvis jeg så spørger, om de kan give en hånd med til januar, så kan de ikke. Det virker på mig, som om der er nogle, der gerne vil kunne fortælle historien om, at man holder jul med de hjemløse. Og så er der nogle, der gerne vil give en hånd med, fordi de selv er ensomme til jul, siger han. Henvendelserne fra folk, der gerne vil give et nap med til jul, begynder allerede i november, og John Eckhardt ringer som regel til vedkommende og får en snak. Somme tider ender samtalen med, at ansøgeren alligevel kommer med til jul i varmestuen - men ikke som frivillig. - Jeg gør noget ud af at snakke med dem, der søger, om, hvorfor de gerne vil være frivillige. Og hvis jeg kan mærke, at de selv er ensomme, får de beskeden om, at de er velkomne som gæst. Det er der nogle, der takker ja til, siger han.

Vibeke Boesgaard (tv.) er frivillig i Kirkens Korshærs varmestue i Svendborg. Hun kunne ligesom John Eckhardt (th.) godt tænke sig, at folk også hjælper til resten af året og ikke kun omkring julen. Foto: Katrine Becher Damkjær

Ingen klagesang Neden under i køkkenet står Vibeke Boesgaard og har netop smagt kartoffelsalaten til. Der er stadig lidt tid til frokosten, men "den skal bare passe sig selv", som hun siger. To gange om ugen er hun frivillig i varmestuens køkken, hvor hun som i dag forbereder frokosten. - Jeg er også ude i butikken (Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Ryttermarken red.) en gang imellem. Det er så skønt at kunne hjælpe til og give en hånd med, siger Vibeke Boesgaard. Hun mærker også, at donationerne mangedobles, når julen nærmer sig. Og hun skynder sig at slå fast, at hjælpen har stor betydning. - Det er rørende at se, hvor meget folk hjælper og giver. Og vi kan se på brugerne, hvor glade de bliver, siger hun. Men lige som John Eckhardt kunne hun også godt tænke sig, at folks gavmildhed varede ved hele året. - Det er slet ikke en klagesang. Vi er meget taknemmelige, men det er lidt, som om vi bliver glemt i januar, februar, marts og resten af året, siger hun, inden hun lige ser til kartoffelsalaten igen. Imens understreger John Eckhardt pointen en sidste gang. - Jeg er ikke utilfreds med, at folk kommer og hjælper i december. Men jeg forholder mig undrende til, at det, der kommer resten af året, er minimalt i forhold til i december. For varmestuen eksisterer altså også, når julen slutter, siger han.

En kummefryser propfyldt med supper til varmestuens brugere. John Eckhardt og de frivillige er glade for donationerne i juletiden, men oplever også at folks gavmildhed daler væsentligt, når december slutter. Foto: Katrine Becher Damkjær