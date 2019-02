Varmeblæser formentlig årsag til brand

Tåsinge: Fyns Politi har nu haft lejlighed til at undersøge nærmere, hvad der har været årsagen til den brand, der torsdag formiddag opstod ved et sommerhus på Stenodden på Tåsinge.

Ifølge politiets døgnrapport er det formentlig en lader til en varmeblæser, som var blevet sat til cirka 45 minutter tidligere, der har sat branden i gang.

Branden opstod klokken 10.15 torsdag i et udhus ved et sommerhus på Berberisvænget, og udhuset brændte ned, men ilden nåede ikke at sprede sig til huset, og ingen kom til skade ved branden. /jurb