Var med til at redde købmandsbutik - nu er Charlotte droppet

Gudme: Købmanden har afskediget købmanden.

Det er den helt korte udgave af historien om den senere tid i Min Købmand i Gudme.

Den lidt længere er, at selskabet bag forretningen blev taget under konkursbehandling 1. juni 2018, hvorefter to af de ansatte, Karin Hansen og Charlotte Høyer Jensen, lavede et stort stykke arbejde i form af blandt andet salg af anparter og sponsorater for at få den op at køre igen.

Det lykkedes, og de to sagde ja til at være sidestillede købmænd i butikken.