Vand & Affald bygger: Nye vandtanke reducerer risikoen for beskidt drikkevand

Direktør i Vand & Affald Ole Ølund med hvid hjelm slår et ord af med håndværkerne. Vandtankene til byens drikkevand forventes at blive taget i brug i løbet af foråret. Foto: Katrine Becher Damkjær

Vand & Affald er i færd med at bygge to nye drikkevandstanke i rustfrit stål ved Heldagervej for nemmere at kunne sikre byen rent drikkevand.

Svendborg: I årtier har man landet over opbevaret drikkevand i betontanke. Men sagen er, at det giver problemer i forhold til at holde vandet helt rent og drikkeligt, fordi betontanke slår revner fra tid til anden. Derfor går man flere steder over til at opbevare drikkevand i store tanke af rustfrit stål. Og det er også tilfældet i Svendborg, hvor man i øjeblikket er ved at installere to store ståltanke i det gamle højdeanlæg ved Heldagervej nord for Svendborg. De nye ståltanke står inde i de gamle betontanke, og direktør i Vand & Affald, Ole Øgelund, viser rundt. - Hver tank er på 700 kubikmeter, siger han og bekræfter, at vandet i tankene forsyner det meste af Svendborg med drikkevand.

De nye rustfrie tanke til drikkevand er sat op inde i de gamle betonvandtanke, og det er indersiden af betonvandtanken, man kan se i baggrunden. Foto: Katrine Becher Damkjær

Højdetanke Det er to af Vand & Affalds såkaldte højdetanke, der nu bliver af rustfrit stål. Højdetanke er i bund og grund tanke, som er placeret et sted, hvor landskabet er relativt højt, hvormed man kan sikre tilstrækkeligt tryk på hanerne, når vandet løber fra tankene og nedad ud til vandhanerne. Ole Øgelund forklarer, at mens de gamle betontanke på Heldagervej faktisk har en væsentligt større kapacitet, end de tanke, der er klar til drikkevand i løbet af foråret, har man vurderet, at kapaciteten på samlet set 1500 kubikmeter er tilstrækkeligt. - Årsagen er jo, at vi sælger væsentligt mindre vand i Svendborg end vi gjorde for år tilbage. Forbruget i Svendborg Kommune er faldet fra fire millioner kubikmeter vand om året til cirka to millioner kubikmeter vand om året. Det hænger jo blandt andet sammen med, at mange af de meget vandforbrugende erhverv er væk, siger han og nævner blandt andre Kellogg's og Danisco som eksempler på virksomheder, der ikke producerer længere.

Vand & Affald har anlæg stående rundt omkring i Svendborg Kommune, og to af selskabets såkaldte højdetanke står altså på Heldagervej og forsyner store dele af Svendborg by med drikkevand. Foto: Katrine Becher Damkjær

Nemmere vedligehold Det meste af vandet i de to højdetanke på Heldagervej kommer fra Sørupværket, og meningen er, at drikkevandet skal opbevares i tankene på Heldagervej, ind til det ender i hanen ude hos borgerne. Betontankene, som man har brugt ind til nu, havde dog den udfordring, at de kunne slå revner fra tid til anden med risiko for forhøjede kim-tal i drikkevandet; noget der kan være en indikator på, at vandet er kontamineret. - Det bliver nemmere at holde styr på nu med de nye tanke i rustfrit stål, som også er nemmere at inspicere, siger Ole Ølund og fortæller, at før i tiden har de nogle gange måtte sende dykkere ned i drikkevandet for at inspicere betontankene indefra. - Ja, så gælder det om, at dykkerne er helt rene, griner Ole Øgelund og glæder sig over, at man formentlig kan undgå det i fremtiden med de nye tanke. - Nu opgraderer vi til en helt anden standard, og det er med til at øge fødevaresikkerheden, fastslår han. Byggeriet gik i gang i begyndelsen af sidste år og tankene forventes at kunne tages i brug i løbet af foråret.