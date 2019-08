Valgt blandt 11 kandidater: Med ydmyg tilgang vil Mette Kristensen vinde borgmesterposten tilbage

Bestyrelsen i Venstre i Svendborg peger på det 49-årige byrådsmedlem Mette Kristensen som ny spidskandidat til borgmesterposten. Hun vil med egne ord gøre en forskel. Bredt politisk samarbejde hen over midten i byrådssalen er i hendes øjne vejen til vækst for Svendborg. Endnu mangler hun officielt at blive valgt af Venstres medlemmer på partiforeningens opstillingsmøde den 19. september.