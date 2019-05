Svendborg: I nogle familier er det en tradition, at der serveres stegt flæsk med persillesovs, når krydset er sat, og andre steder står menuen på røde bøffer og blåbærtærte, inden familien sætter sig ved skærmen og følger optællingen af stemmer og fordelingen af den politiske magt.

På redaktionen elsker vi at gætte og indgå væddemål, og den tradition vil vi gerne dele med læserne, og derfor lancerer vi her godt halvvejs i valgkampen en valgquiz med et primært fokus på Sydfyn.

Vi udlodder to billetter til dobbeltkoncerten med TV-2 og Tina Dickow på Valdemars Slot den 21. juni og yder her lidt staldtips og statistisk assistance til de 13 spørgsmål:

1. Et S-mandat kræver omkring 4000 personlige stemmer, og det har ingen socialdemokratiske kandidater fået i Svendborgkredsen ved de seneste fire folketingsvalg. Til gengæld har Brandenborg kørt en massiv og energisk kampagne, som ikke er set af andre på Sydfyn i nyere tid.

2. Alternativet fik ved valget for fire år siden 240 stemmer på valgstedet i Ollerup og var større end Venstre, der fik 236 stemmer, og DF, der fik støtte fra 220. Spørgsmålet er, om der stadig er det samme vind i de grønne sejl?

3. Anders Johansson fik 556 stemmer i Faaborgkredsen ved sidste valg, men han nu stiller han op i Københavns Storkreds. Her fik de fem kandidater ved sidste valg mellem 257 og 2606 stemmer.

4. Dan Jørgensen fik 14.874 stemmer ved sidste valg mod Bramsens 8337 stemmer, men den thurinskefødte Bramsen har fordoblet sit personlige stemmetal og er blevet en S-profil, der nævnt som et ministeremne i en ny regering.

5. Erling Bonnesen fik 9034 stemmer ved 2015-valget og var fynsk V-topscorer foran Lilleholt, men ved valget fire år forinden, var rollerne byttet om. Lilleholt er i dag minister med den kendisfaktor, det giver.

6. Jesper Kiel står som nummer to på Enhedslistens opstillingsliste på Fyn, og får partiet valgt to kandidater på Fyn - som det er tilfældet i dag - udløser det efter al sandsynlighed et mandat til Kiel på grund af listens opstillingsform med en partiliste.

7. De to nye partier ligger helt tæt i meningsmålingerne med en lille føring til Stram Kurs, men hvad der sker på Fyn, tør vi ikke spå om. Kunne man vælge en helgardering, ville vi anbefale den her.

8. Dansk Folkeparti har godt fat i Hesselager - både til byråds- og folketingsvalg - og var ved valget i 2015 større end både S og V. Spørgsmålet er, hvad det betyder, at den lokale Dorthe Ullemose ikke genopstiller og er erstattet af Eva Jørgensen fra Bogense?

9. Enhedslisten var topscorer på Strynø ved valget i 2015, hvor partiet fik 37 stemmer. Socialdemokratiet fik 29 stemmer, DF fik 17, Alternativet 11 og Venstre 10.

10. SF fik kun 328 stemmer på Langeland ved 2015-valget mod Alternativets 366 og Enhedslistens 780. Men siden har SF støvsuget den lange ø ved kommunalvalget i 2017, og nu skal det vise sig, om Tonni Hansen-effekten kan overføres til folketingsvalget.

11. Den tidligere superligaspiller Ole Pedersen stiller op i Faaborgkredsen, hvor han også sidder i kommunalbestyrelsen. Han udfordrer blandt andet Jane Heitmann, der også har en fortid i kommunalbestyrelsen, men som har været udskældt for at have ført en smædekampagne mod regionerne.

12. Rasmus Helveg Petersen og Camilla Hersom gled begge ud af Folketinget ved det radikale katastrofevalg i 2015. Helveg Petersen tabte til Zenia Stampe i Sjællands Storkreds, og nu udfordrer han Camilla Hersom på Fyn.

13. Vi slutter med stemmeprocenten i Svendborgkredsen og spørger, om den ved grundlovsdagsvalget bliver større end ved valget i 2015, hvor den var 85,85 procent. Ved valget i 2011 var den 87.91 og ved 2007-valget 86,60 procent i Svendborgkredsen.