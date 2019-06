Valgfest på Sydfyn: Kandidater følger optællingen i spænding

Svendborg: En øl er knappet op og skuldrene er sænket en smule. Men spændingen er langt fra udløst, da de lokale folketingskandidater Jesper Kiel (EL) og Bjørn Brandenborg sætter sig til rette til de lokale valgfester i Svendborg onsdag lidt efter klokken 20. Nu skal det afgøres, hvem der vinder magten i Danmark. Og om de to skal i Folketinget.

- Jeg synes, at jeg har kæmpet til det sidste. Da jeg ikke kunne sove i nat tændte jeg computeren, hvor vælgere skrev til mig på facebook med spørgsmål til vores politik, som jeg svarede på, sagde Socialdemokraternes lokale kandidat Bjørn Brandenborg (i midten), da han kunne tillade sig at tage en øl til partiets lokale valgfest. Til venstre er det hans far, Peer Brandeborg, til højre byrådsmedlem Torben Frost. Foto: Katrine Becher Damkjær