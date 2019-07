Vær med til at forvandle bybilledet til et teater

Svendborg: Interesserer du dig for scenekunst, kan du med fordel møde op i Svendborg Forsamlingshus i perioden fra den 12. til den 15. juli i tidsrummet mellem 10 og 16.

Her vil instruktør Felipe Guzmán sammen med de fremmødte undersøge, hvordan folk bevæger sig i byrummet.

Scenekunst foregår nemlig ikke kun i en sort sal med lyserøde plyssæder, skriver Svendborg Forsamlingshus i en pressemeddelelse.

- Med udgangspunkt i den viden skaber I en publikumsinddragende performance, der måske er med til at ændre både jeres eget og publikums syn på et sted i byen, du troede, du kendte ud og ind. Fra at være et anonymt rum bliver det hverdagsagtige pludselig ladet med nye fortællinger, står der i pressemeddelelsen. /rashe