Svendborg: Der er lagt op til en heftig debat, når Hotel Christiansminde i samarbejde med HK inviterer til vælgermøde tirsdag 28. maj fra klokken 18.

Her bliver der indledningsvist serveret valgflæsk med kartofler og persillesovs og en fadøl til de, der måtte have lyst til det, inden selve debatten går i gang klokken 19.00.

Aftenens hovedemne er "Velfærd, nu og i fremtiden, et tilvalg eller fravalg", og til at diskutere det er inviteret en lang række folketingskandidater.

Deltagerlisten består af Mathias Jæger (EL), Trine Bramsen (S), Dennis Ørsted Pedersen (SF), Rasmus Helveg Petersen (R), Roya Moore (K), Bo Liebergren (V) og Jonas Møller Simonsen (LA). De får selskab i panelet af folk fra fagbevægelsen.

Og til at styre slaget har man hentet den tidligere politiker og nuværende politisk ekspert Hans Engell, der vil sørge for, at publikummer også kan få stillet et par spørgsmål undervejs. /heng