Vågnede op efter fest: Kørte galt med høj promille og amfetamin og kokain i blodet

Svendborg: En 39-årig mand vågnede efter en bytur og ville med egne ord "give den gas", hvorefter han kort tid efter kørte galt på Svendborg-motorvejen.

Ulykken skete klokken halv ni om morgenen den 17. februar og var for Retten i Svendborg for nylig , hvor den 39-årige erkendte både at have kørt med alkohol, amfetamin og kokain i blodet.

I retten forklarede han, at han kørte i sin bil ad motorvejen i nordgående retning. Pludselig punkterede det ene dæk, og han trak derfor bilen ud til højre, hvorefter han landede i en grøft og på taget. Han huskede hele ulykken. Det selvom han var påvirket, hvilket skyldtes, at han havde holdt fest dagen før, hvor han fik lyst til at give den gas, lød forklaringen.

Blodprøven blev taget mindre end en time efter ulykken. Den viste både, at manden var påvirket af amfetamin og kokain og havde en alkoholpromille på 1.55. Svaret på blodprøven kom den 14. marts, hvorfra den 39-årige fik inddraget sit kørekort.

Det skulle dommer Daniela Bjarnadóttir finde en passende straf for. Hun kom frem til, at manden skulle betale en bøde på 19.000 kroner, og at hans kørekort skulle inddrages i fem år gældende fra den 14. marts./rashe