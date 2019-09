VM-helte inviterer på mountainbike-tur i skoven ved Svendborg

Svendborg: 7. september bliver der mulighed for at prøve orienteringsløb på cykel, når danske eliteryttere inviterer til MTB-O weekend i Hallindskoven.

Løbsleder Cæcilie Christoffersen er landsholdsrytter og deltog ved VM på dansk grund i juli. Hun glæder sig til at vise Hallindskoven frem til sine landsholdskolleger, da hun selv kommer fra Svendborg. Svendborg OKs egen Annika Henriksen vandt i øvrigt junior-VM guld med det danske stafethold. Hun ventes at deltage, ligesom hendes makker på guldholdet, Christine Reibert.

Der kan købes baner på dagen og lånes kortholder.

- Så kom og få en hyggelig tur i Hallingskoven og skovene omkring. Alle er velkomne til at komme og prøve, siger Cæcilie Christoffersen i en pressemeddelelse og vurderer, at det tager en time til halvanden at gennemføre banerne. Der er mødested og stævneplads ved Svendborg OKs klubhus på Øksenbjergvej.

Løbet er en del af en løbsweekend, hvor Faaborg OK er arrangør for lignende løb fredag og søndag i Svanninge og Sollerup.