Uvildig energirådgivning i energihuset

Tåsinge: Hvordan får man valgt sig den rette løsning til energioptimering af sit hus? Det er ikke nogen nem beslutning, men Ole Ebbesen kan hjælpe.

To dage i februar og to dage i marts kan man møde ham i Sundhøj Energihus på Tåsinge, hvor han som energirådgiver uden økonomiske interesser hjælper husejere med at spare penge på varmeregningen.

Ole Ebbesen og hans råd og vejledning vil være at finde i energihuset, Eskærvej 73, tirsdag 12. og 19. februar fra klokken 16 til 18, og tirsdag 12. og 19. marts i samme tidsrum. Det er en god idé at medbringe seneste års varme- og elregning. /jurb