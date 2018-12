Svendborg: To mænd fra Gudme og Ærøskøbing blev natten til lørdag sigtet for gadeuorden i Svendborg. Dørmænd i Frederiksgade havde tilkaldt politiet, efter de to 29-årige mænd havde "lavet ballade", som vagtchefen hos Fyns Politi formulerer det.

Politipatruljen kunne dog heller ikke få de to mænd til at finde den gode tone frem, og derfor blev de til sidst sigtet for gadeuorden, oplyser vagtchefen.