Uopmærksom bilist ved fodgængerfelt: 78-årig ramt og pådraget flere skader

En 78-årig dame blev tirsdag påkørt af en billist, da hun gik over et fodgængerfelt ved Jernbanegade.

Svendborg: Det gik hårdt ud over en 78-årig dame på vej over et fodgængerfelt ved Jernbanegade, da en personbil med en 88-årig bag rettet påkørte hende med cirka 40 kilometer i timen. Ulykken skete kvart i 10 om formiddagen, og myndighederne blev tilkaldt øjeblikkeligt.

Ifølge Fyns Politis døgnrapport var den 88-årige billist uopmærksom. Da bilen ramte den 78-årige, blev hun slynget op og hen over kølerhjelmen på bilen. Det resulterede i en del skrammer på kvinden, flere trykkede ribben og ømme ben. Hun var dog uden for livsfare.

Både fodgænger og fører af bilen er bosat i Svendborg./rashe