Unge rykker ind på Baggårdteatret

Svendborg: De unge overtager både scenen og rampelyset på Baggårdteatret i Svendborg onsdag den 9. januar.

Her rykker elever fra Svendborg Scenekunstakademi ind på teatret, hvor de opfører flere forestillinger samt stiller op til efterfølgende aftertalks og fortæller, hvordan det er at være elev på akademiet.

Minifestivalen er delt i to. Om dagen er publikumsrækkerne forbeholdt elever i 8., 9. og 10. klasse samt unge fra gymnasiet, og programmet byder på to forestillinger og et besøg.

Først opfører eleverne fra Svendborg Scenekunstakademi forestillingen "Det andet hold", der er skrevet af dramatiker Line Knutzon, og derefter et gæstespil af vækstlagsgruppen fra Odense, Teater Blot. Herefter kommer Thomas Bødker Wilckens fra Dansk Teaterforlag på besøg.

Om aftenen opfører akademieleverne igen forestillingen "Det andet hold", og her er alle velkomne som publikum.

Svendborg Scenekunstakademi er et treårigt talentudviklingsforløb for unge mellem 15 og 20 år, og det er skabt i et samarbejde mellem Baggårdteatret og Kostgymnasiet i Oure. Det henvender sig til unge, der er interesserede i teater og ved siden af en ungdomsuddannelse ønsker at følge et scenekunstnerisk talentudviklingsforløb. Det kan man gøre på kostgymnasiet i Oure, der tilbyder en STX-uddannelse og et sideløbende forløb som scenekunstelev.

Det koster ikke noget at komme ind til forestillingerne i Baggårdteatret den 9. januar, men billetter skal reserveres i forvejen hos lederen Svendborg Scenekunstakademi, Gitte Gry Bech Ballesheim. Hun tager imod bestillinger på mail: gb@oure.dk