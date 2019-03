Borgmesteren, radioværten og kokken var inviteret til middag, da Svendborg Ungdomsskoles projekt Fra Jord Til Bord kulminerede i en gourmetmiddag med fire retter onsdag eftermiddag.

Svendborg: Fra Jord Til Bord er et tilbud til elever i 7.-9. klasse fra Svendborg Kommune, hvor eleverne blandt andet har været på besøg hos Løgismose, Skovsgaard på Langeland og Andekærgård på Tåsinge, for at se hvordan fødevarer produceres. Med hjem fra de forskellige besøg fik eleverne de råvarer, der skulle danne grundlag for en gourmetmiddag, som de onsdag skulle tilberede med hjælp fra Kim Lundvaldt fra Restaurant Resumé og Daniel Guldmann Damgaard fra kokkelandsholdet. Borgmester Bo Hansen, radiovært Danny Fobian og kok Mikael Hansen fra Kulinarisk Sydfyn fik som de første lov til at smage på den nykomponerede gourmetmiddag.

- Når man har succes på sit område, så skal man hjælpe med at inspirere unge mennesker, fortæller landsholdskokken Daniel Guldmann Damgaard, der havde sagt ja til at bruge en dag i køkkenet med eleverne fra Svendborg Ungdomsskoles projekthold. Foto: Katrine Becher Damkjær

De braiserede lammeskanker er færdige i ovnen og skal børstes fri for peberkorn og krydderurter. Foto: Katrine Becher Damkjær

Gæsterne var meget begejstrede for menuen. Borgmester Bo Hansen kaldte det en fantastisk oplevelse. Mikael Hansen sagde, at det var gennemtænkt mad på højt niveau, og radioværten Danny Fobian var imponeret over præsentationen af maden. Foto: Katrine Becher Damkjær

Efter forretten blev der serveret oksetatar med syltede rødløg, rødbedespaghetti og hjemmerørt mayonnaise. Foto: Katrine Becher Damkjær

- Vi lærer fra to gode kokke, og det er fedt at få den oplevelse. Jeg kan godt lide at blive udfordret, sagde Magnus Thorup fra Skårup Skole, der på billedet får en snak med Daniel Guldmann Damgaard om pastinakkerne til hovedretten. Foto: Katrine Becher Damkjær

Anton Hvillum, Mads Jensen og Rikke Westphal stod for forretten, som var pocheret æg på en bund af knoldgaltetand og en luftig rygeostcreme. Daniel Guldmann Damgaard opfordrede eleverne til at smage på knoldgaltetanden, inden den skulle serveres. Foto: Katrine Becher Damkjær