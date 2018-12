Unge fik tips til at hjælpe hinanden ud af ensomhed

- Man skal ikke være bange for at kontakte en, der viser tegn på ensomhed. Det allerdejligste er at blive spurgt lidt til, sagde lærer Signe Bang på møde om ensomhed arrangeret af Fyns Amts Avis og VUC. En sal fuld af unge og voksne fik af et ekspertpanel gode råd til at spotte ensomhed og tips til at hjælpe.

- Nu lægger jeg altid telefonen i væk i skoletiden og i arbejdstiden. Jeg har nu meget mere lyst til den rigtige verden. Alting er meget nemmere nu - også at tage kontakt til andre mennesker og se dem i øjnene. Jeg er desuden flyttet i lejlighed sammen med to venner. Jeg har det godt i dag, sagde han.

- Vi fandt ud af, at jeg havde en depression, og jeg fik også diagnosen ADD, som gør, at jeg har svært ved at koncentrere mig om for eksempel en boglig uddannelse. I stedet kom jeg i bagerlære, og det er lige mig at arbejde med mine hænder. Jeg elsker at ælte brød, fortalte han.

Frederiks redning var, at skolen kontaktede Svendborg Kommune med en bekymring for, at han måske havde et misbrug. Det havde han dog ikke, men han blev så taget i kærlig behandling af Nina Stark.

- Efterhånden kunne mine forældre ikke få kontakt til mig. Skolen heller ikke, og til sidst meldte de mig ud. Så mistede jeg SU'en og fik ingen penge. Til sidst kunne jeg ikke betale huslejen. Jeg ryddede ikke op, gemte mig bare derhjemme. Når jeg endelig blev nødt til at gå ud, var det med hætten over hovedet. Der dukkede selvmordstanker op oftere og oftere.

- Jeg sad med min telefon, når jeg var sammen med andre. For at skærme mig. Jeg lukkede mig inde på mit værelse og brugte alt for lang tid til at game. på de sociale medier, for i den fiktive verden kunne jeg være, hvem jeg ville. I den virkelige verden følte jeg mig dummere end de andre, blandt andet fordi jeg ikke kunne klare den boglige uddannelse, jeg var startet på.

Svendborg: Den 26-årige bagerlærling Frederik Hübner gjorde indtryk, da han mandag på et møde på VUC fortalte om at være ensom, isoleret og til sidst også selvmordstruet.

Spørg til ensomhed

Frederik Hübner er nu kommet så langt, at han uden problemer kunne stå foran en sal fuld af mennesker og tale til dem, som han gjorde det på VUC.

Her rådede han de unge i salen til at være opmærksomme på faresignaler i deres omgangskreds.

- Det kan være folk, der kun sidder med telefonen og ikke blander sig med andre til et selskab. Eller nogle, der gamer alt for meget. Spørg dem, hvordan de har det.

Samme opfordring kom fra både Nina Stark og Signe Bang.

- Tegn på ensomhed kan for eksempel være isolation, som vi så med Frederik, men også hvis en person altid melder afbud til en aftale eller slet ikke dukker op, sagde Nina Stark.

- I stedet for at blive irriteret, så spørg hvorfor. Det er ikke sikkert, at den anden vil modtage den hjælpende hånd, man rækker frem, men gør et forsøg. For der er hjælp at hente hos os.

Signe Bang er helt enig.

- Man skal ikke være bange for at kontakte en, der viser tegn på ensomhed. Det allerdejligste er at blive spurgt lidt til, sagde hun.