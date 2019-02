Underskriftsindsamling afblæst: Borgergruppe stopper kamp for torveparkering

Karen de Løschky har efter at have sovet på beslutningen fortrudt, at underskriftindsamlingen nu indstilles. Hun har haft fokus på betydningen for parkering på torvet og været rundt og lave små videointerview med flere forretningsdrivende.

Den borgergruppe, der for en uge siden indledte en underskiftsindsamling i byens forretninger, trækker også følehornene til sig. Gruppen blev mandag enige om at samle listerne sammen og lade sagen ligge, men ikke alle er enige i den beslutning.

Sagen om parkering på torvet og i bymidten er blusset op igen i forbindelse med omdannelsen af Klosterplads og Frederiksgade, der i følge en skitse vil resultere i en nedlæggelse af 25 korttidsparkeringspladser.Det fik Venstre til at stoppe den politiske behandling og stille forslag om, at omdannelsen blev udsat. Samtidig præsenterede Erhvervsforum Svendborg og Shopping Svendborg en undersøgelse, der kædede en lukning af torvet sammen med en nedgang i en række butikkers omsætning. Undersøgelsen blev fulgt op af en underskriftsindsamling i byens butikker for en genåbning af torvet for biler i vinterhalvåret. Mandag indgik et bredt flertal i byrådet et forlig som blandt andet betyder, at der oprettes yderligere cirka 20 pladser i Frederiksgade, at de 12 parkeringspladser på Ramsherred omdannes til korttidsparkering, og at der arbejdes på at fastholde et mindre ansat pladser ved Sydbank på Klosterplads.

Karen og Mogens de Løschky gik for en uge siden i gang med at samle underskrifter for parkering på torvet, men nu er aktionen afblæst. Det er Karen de Løschky ikke tilfreds med, efter at hun har sovet på beslutningen. Foto: Hans-Henrik Dyssel

- Vi tager nu en dyb indånding og satser på, at der snart sker noget på torvet, der kan trække folk til, og sker det ikke, tager vi det op i den næste valgkamp. Indtil da ønsker vi borgfred, så Svendborg kan bruge kræfterne på nogle positive ting, siger Per Nykjær Jensen.

- Der er bestyrelsesmedlemmer, som synes, vi godt kunne have slåsset mere for torvet, men ingen er tjent med en ørkenvandring, og politisk er der ingen realistisk mulighed for at ændre det nu, siger Per Nykjær Jensen, der tilføjer, at der nu skal skabes ro om parkering.

Per Nykjær Jensen, der er formand for Erhvervsforum Svendborg og medlem af byrådet for Venstre, erkender, at det ikke er alle, der hylder det politiske forlig. Han fortæller, at der er utilfredshed helt ind i bestyrelsen i både Erhvervsforum Svendborg og Shopping Svendborg.

- Her må alle bøje sig mod hinanden, og alternativet var måske, at Klosterplads-projektet var kørt uændret videre, siger Martin Larsen.

Formand for Shopping Svendborg, Martin Larsen, ser det som en sejr, at antallet af parkeringspladser i midtbyen ikke bliver reduceret, og at vilkårene ikke bliver forringet. Det mål, mener han, er nået, og så understreger han, at der er tale om et forlig.

Nedgang på 40 procent

Erhvervsforum Svendborg præsenterede i sidste uge en undersøgelse, der viste, at en lang række butikker kunne kæde en lukning af torvet for biler direkte sammen med et omsætningsfald. En specialforretning i Møllergade, som er anonymiseret i undersøgelsen, fortalte om et fald i omsætningen på 40 procent. Alligevel opgav Erhvervsforum Svendborg altså efter en uge kampen for vinterparkering på torvet og fik i stedet indført 12 betalingsfri korttidspladser på Ramsherred. Per Nykjær Jensen ved godt, at ikke alle hylder den aftale.

- Men vi vil ikke få vendt det flertal, der siger nej til parkering på torvet, og i stedet fik vi repareret på det ved at skaffe nogle pladser i Frederiksgade, på hjørnet ved Sydbank og på Ramsherred. Samtidig er der kræfter, der har ønsket at tømme Ramsherred for biler, og med denne her aftale forhindrer vi parkeringsnedlæggelsen i at brede sig, siger Per Nykjær Jensen.

Han vil også gerne navngive kræfterne og peger på baglandet i Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten. Det står SF's Bruno Hansen imidlertid helt uforstående overfor.

- Det kan jeg slet ikke genkende. De steder, hvor jeg har været, har den mulighed ikke været nævnt med et ord, siger Bruno Hansen.