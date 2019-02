Underskriftindsamling fortsætter: Butikker fortsætter kamp for åbning af torvet

Underskriftsindsamling for parkering på torvet var afblæst efter politisk forlig, men flere butikker ønsker at fortsætte kampen.

Svendborg: Efter mandagens politiske parkeringsforlig besluttede en lille borgergruppe at indstille en underskriftindsamling til fordel for parkering på torvet, men det vil en række butikker i bymidten ikke finde sig i.

Karen de Løschky fra gruppen fortæller, at flere butikker afviste at stoppe underskriftsindsamlingen, da hun tirsdag var rundt for at indsamle listerne med underskrifter.

- De erhvervsdrivende er på ingen måde klar til at slutte. De fortæller, at der kommer mange kunder i butikkerne her efter 1. marts, så vi er faktisk blevet presset til at lade indsamlingen køre videre, siger Karen de Løschky.