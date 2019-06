En ung mand står til bødestraf på 1500 kroner for deling af sexvideo, der viser to mindreårige. Sagen er en del af den landsdækkende umbrella-sag, hvor over 1000 personer blev sigtet for deling af sexvideoen, og er den første ud af 10 retssager, der denne uge føres i Retten i Svendborg.