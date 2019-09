Ulvene kommer

Svendborg: Steppeulvene gæster fredag 13. september kl. 22.30 Strandlyst i form af STEPP*2 på Strandlyst, der har den originale ulv Preben Devantier bag trommerne.

STEPP*2 begyndte først som et Steppeulvene kopiband, hvor de otte numre fra "Hip" var grundlaget for bandets musikalske udskejelser.

I dag har bandet, med tilladelse fra Iben Lassesen (Eik Skaløes søster, red.), komponeret musik til otte digte af Eik Skaløe.

I marts 2015 stødte musikeren Eik Skibdal ind i den legendariske trommeslager fra Steppeulvene, Preben Devantier.

Et møde, som allerede efter første introduktion, resulterede i et frø som blev sået. Et frø som i dag har udviklet sig til et samarbejde, hvor Preben og Eik sammen med den erfarne guitarist Keld Andersen har skabt bandet STEPP*2.

Sammen med de ikoniske numre fra "Hip" leverer STEPP*2 en koncertoplevelse, som inviterer publikum med på en musikalsk rejse, centreret omkring Eik Skaløes lyriske troldspejl.