Ulovligt fyrværkeri og slagsmål: Politiet måtte ud til halfest tre gange

Vester Skerninge: En fest i Vester Skerninge Hallen tiltrak sig politiets opmærksomhed. Tre gange i løbet af aftenen første juledag og natten til anden juledag måtte en patrulje afsted mod Mads Hansensvej. Det fortæller Torben Jakobsen, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Første gang var omkring klokken 21.30, hvor politiet modtog adskillige henvendelser, fordi der blev skudt fyrværkeri af.

- Der var temmelig mange mennesker samlet til halfesten, og en del af dem stod udenfor, siger vagtchefen, hvis kollega også havde en patrulje afsted klokken omkring klokken 1.40.

Denne gang var opstået tumult ude foran hallen. Her lykkedes det for betjentene at skabe ro, men en time senere var den gal igen.

Selv om festen var lukket klokken to, så var det ikke alle der tog hjem. En gruppe på 10 til 12 mennesker skabte dårlig stemning, og det endte med, at de kom op og slås indbyrdes.

- Vi forsøger at tale dem til ro, men en enkelt bliver ved med at fare op, så han bliver kortvarigt anholdt og kørt væk fra stedet, siger vagchefen.

Den anholdte var en 19-årig mand fra Odense. Han blev løsladt, da patruljen kom ind til Svendborg.

- Han faldt hurtigt til ro, da han kom ind i bilen, og roen havde også sænket sig ude ved hallen, så der var ingen grund til at hold længere på ham, siger Torben Jakobsen.