Ulbølle Idrætsforening fandt ikke ny formand: Giver den et ekstra forsøg

Til generalforsamling den 20. marts lykkedes det ikke Ulbølle SG&I at udpege en ny formand og kasserer. Nu giver de den et ekstra forsøg med en ekstraordinær generalforsamling i april.

Ulbølle: Det lykkedes ikke første gang, men nu prøver vi igen.

Det er budskabet fra Ulbølle SG&I, der til en generalforsamling den 20. marts ikke lykkedes med at finde en ny formand og kasserer til foreningen. Derfor har de nu indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 10. april klokken 19.

- Vi har været ude i marken en ekstra gang og snakket med nogle folk herude om at stille op til posterne. Og det ser ud til, at vi har fundet nogle, der gerne vil, fortæller afgående formand for foreningen Mette Kirketorp.

Hun er derfor optimistisk for foreningens fremtid. Ulbølle SG&I består af Egebjerg Fodbold, Ulbølle Skytteforening, Ulbølle Bueklub, Ulbølle Gymnastikforening og Ulbølle Petanque Klub. Foreningerne har hver især deres egen økonomi og bestyrelse, men spytter alle penge i kassen til moderforeningen, der blandt andet står for at søge tilskud og drive klubhuset.

Skulle det mod forventning ikke lykkedes at finde en ny formand og kasserer til Ulbølle SG&I, har Egebjerg Fodbold allerede meldt ud, at de godt kan overtage driften af klubhuset.

- Selvfølgelig kan de det, men spørgsmålet er, hvor lang tid de har penge i kassen til drift og vedligehold. Det er et gammel klubhus, og der er mange ting, der skal repareres, siger Mette Kirketorp.

Derfor håber og regner hun også med, at Ulbølle SG&I får udpeget en ny formand og kasserer den 10. april.