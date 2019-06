På trods af borgerprotester vil udvalgsformand i Teknik- og Erhvervsudvalget, Flemming Madsen (S), stemme for, at arbejdet med at sætte to knap 150 meter høje vindmøller op på et stykke af Broholm Gods jord kan fortsætte. Det er nødvendigt for at sikre den grønne omstilling, lyder det.