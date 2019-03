Udvalg nikker ja til omstridt biogasanlæg - men ikke uden forbehold

Tåsinge: Flertallet af både Teknik- og Erhvervs- samt Miljø- og Naturudvalget stemte mandag eftermiddag for tilladelsen til at bygge et omstridt biogasanlæg på Andekærgård på Tåsinge. Alle i udvalgene på nær Enhedslisten stemte for godkendelsen.

Ændringen i lokalplanen og kommuneplanstillægget blev vedtaget uden rettelser af Teknik- og Erhvervsudvalget. I Miljø- og Naturudvalget nikkede man også ja til biogasanlægget på Tåsinge, men det er ikke helt uden forbehold, fortæller formand for udvalget Bruno Hansen (SF):

- Det er indskrevet i beslutningen, at der skal sættes fokus på trafik, færdselssikkerheden og på vejenes tilstand i lokalområdet for at imødekomme de bekymringer, der har været, siger han.

- Der er en vilje og et ønske om, at man får taget hånd om de trafikproblemer, der er i området, men man skal også huske, at det her anlæg er med til at nedsætte vores CO2-udslip i kommunen. Vi har politisk sagt ja til det her, fordi vi ønsker at få skabt de bedst mulige løsninger for miljøet og for klimaet fremadrettet.

Andekærgård er med sine 1400 malkekøer Fyns største kvægbesætning, og planerne om at udvide med et biogasanlæg har ikke været uden protest. I en netop afsluttet høringsproces blev der indgivet 57 høringssvar, hvoraf størstedelen af dem er fra borgere og aktører i området, der særligt frygter for trafiksikkerhed, støj og belastning af vejene ved en øget tung trafik.