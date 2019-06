Udspil: Fynske politikere ser nyt lærerseminarium i Svendborg

I et nyt udspil vil Socialdemokratiet have flere velfærdsuddannelser rykket ud af storbyerne. Svendborg ligger godt i svinget, hvis tiltaget om mindst fem uddannelsesstationer bliver en realitet efter valget.

- Jeg tror, man skal se på de her uddannelser med et helt nyt blik, mener Trine Bramsen, der dog ikke tør spå om eventuel placering, hvis Sydfyn skulle få en ny uddannelse.

Selvom Skårup Lærerseminarium lukkede i 2011, så ser Trine Bramsen alligevel, at en uddannelse til lærerne ville være det oplagte i Svendborg. Også selvom lærerseminariet dengang blandt andet lukkede på grund af et lavt antal elever.

- Svendborg er jo et oplagt sted at placere en uddannelsesstation. Jeg vil ikke lægge hånden på kogepladen, men jeg vil kæmpe for, at der kommer en uddannelsesstation til Svendborg, siger Trine Bramsen og fortæller, at udspillet kommer ud fra partiets vision om at få bredt uddannelser ud over hele landet og få flere til at bosætte sig i yderområderne.

Stod det til Socialdemokratiet skal langt flere uddannelser rykkes uden for storbyerne. I et nyt udspil peger de på, at mindst fem såkaldte uddannelsesstationer skal ligge uden for de store byer, og de skal være etableret senest i 2025. Det er pædagoger, sygeplejesker, lærere eller socialrådgivere det drejer sig om, og i den forbindelse ser det fynske folketingsmedlem Trine Bramsen (S) da gerne, at Svendborg kommer i spil.

Svendborg: Et lærerseminarium i Svendborg, mere faglighed på landet og en by med et endnu rigere studieliv.

I et nyt udspil ser Socialdemokratiet gerne flere velfærdsuddannelser uden for de store byer. Helt konkret ønsker de, at seks ud af ti pladser på uddannelser som pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver i 2025 skal være placeret uden for de største byer.I udspillet fremlægges det som uddannelsesstationer, hvilket betyder, at det er en uddannelse/skole uden administrationsdelen. Man kan kalde det en underafdeling til en større uddannelsesinstitution. I forbindelse med udspillet, foreslår Socialdemokratiet også flere busruter til ungdomsuddannelserne på landet for at styrke elevernes mulighed for at bruge uddannelserne på landet. Derudover ønsker partiet at bevare VUC-afdelinger i yderområderne. Mange af dem er lukningstruede, hvor det halter med både økonomien og elevtallet. S vil give økonomisk håndsrækning. Nærmere bestemt vil de afsætte en pulje på 50 millioner kroner.

Ikke dem, der fastholdt

Byrådsmedlem i Svendborg Søren Kongegaard (S) var en af dem, der kæmpede for at lade lærerseminariet i Skårup bestå. Han dykkede blandt andet ned i historikken og fandt ud af, at elevantallet gennem årene altid havde været svingende. At der i nogle perioder var mange, andre perioder få.

- Da det lukkede, var der få elever. Havde man ventet lidt, var der højst sandsynligt kommet flere elever igen. Det var en forhastet beslutning at lukke stedet, mener Søren Kongegaard, der er glad for det nye udspil, men stadig kan ærgre sig over, at lokalerne i Skårup står tomme.

Den sydfynske folketingskandidat Bjørn Brandenborg (S) ser også gerne uddannelser i Svendborg - og ser også, at Sydfyn står i en stærk position i forhold til en læreruddannelse.

- Der er jo historie i at uddanne på Sydfyn, siger han.

- Men jeg kan godt forstå, at folk bliver trætte af politikere. At man lukker et seminarium, for så senere at åbne det igen. Det synes, jeg er tosset, og er nok noget, mit eget parti skulle have gjort bedre. Vi var ikke dem, der lukkede seminariet, men vi var heller ikke dem, der fastholdt, siger han.

Men når seminariet lukkede dengang på grund af manglende elever, ser du så ikke, at et nyt ville have samme problem?

- Jeg er dødtræt af at høre, om der er nok eller ikke nok elever. Eller hvorvidt det er økonomisk bæredygtigt. Hver gang vi bryder den sociale arv, er det økonomisk bæredygtigt. At vi giver mulighed for uddannelse uden for de store byer, og at flere mennesker så også har lyst til at flytte til udkanten. Det er en prioritering, og jeg forstår godt spørgsmålet, men jeg køber den ikke, forklarer Bjørn Brandenborg.