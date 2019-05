Udskældt musik på programmet: Svendborg får en dansktopfestival

Dansktopgenren bliver ikke taget alvorligt, og det skal der laves om på, mener makkerparret bag spillestedet Kammerateriet og Skarøfestivalen. Så næste sommer søsætter de en tre dage lang dansktopfestival.

Svendborg: Der er et hul i markedet. Det mener makkerparret bag Kammerateriet og Skarøfestivalen, Lasse Bekker og Rune Kruse, som derfor har annonceret et nyt tiltag: Svendborgsund Dansktopfestival. En festival, som udelukkende har dansktopmusik på programmet. - Vi har brygget på idéen i nogle måneder, og da vi annoncerede en koncert med et af de største navne inden for den genre, Kandis, på Facebook, fik vi en masse drillende kommentarer. Og så begyndte vi at tale mere og mere om, hvor man egentlig går hen, hvis man godt kan lide dansktopmusik, siger Lasse Bekker og oplyser, at mulighederne ikke er mange - i hvert fald ikke for dem, der ønsker en stor dosis, som man får det på en musikfestival. - Der var sådan en festival i Hedensted for nogle år siden, men den lukkede igen. Og i dag er der slet ingen, siger Lasse Bekker, der mener, at genren er noget underkendt. - Jeg tror, at de mennesker, som interesserer sig for dansktop, lider under, at musikarrangørerne ikke gør. Og at arrangørerne er bange for deres renommé, siger han og oplyser, at det med frygten for omdømmet ikke holder ham og Rune Kruse vågne om natten. - Vi har sagt lige fra starten, at vi godt vil favne alle. Vi laver i forvejen så meget forskelligt, så jeg tror ikke, nogen vil tænke noget specielt om os, fordi vi også laver det her. Det passer fint til os, siger han.

Toppen af toppen Sent torsdag kunne Bekker og Kruse så annoncere en tre dage lang musikfestival i Christiansminde, hvor Kandis bliver hovednavnet. I løbet af næste uge vil der blive offentliggjort flere navne, og dansktopfans kan godt glæde sig. - Vi er ambitiøse og tager genren alvorligt fra dag ét, og det bliver de største og mest kendte navne, der kommer, siger Lasse Bekker, der mener, at kombinationen af gode navne og Svendborg fortræffeligheder kan trække folk til fra hele landet. - Håbet er, at der kommer 3000 det første år og 4000 det næste, og vi tror, det kan blive en tradition. Og det vil være godt for Svendborg, for de vil jo indlogere sig på hoteller og campingpladser og skabe værdi for byen. Hvis man kommer fra Herning, kan det jo også være, man vælger at blive et par dage ekstra i stedet for at tage hjem igen med det samme, siger han.

Turismechefen smiler dsTom Pelle, der er formand for Svendborg Turismeforening, har hørt en fugl synge om de tos planer. Og han holdt sig ikke for ørerne undervejs. - Jeg synes, det er spændende. Hvis vi kan få endnu en event på vores lækre kalender på Sydfyn, smiler jeg, siger Tom Pelle, der også er glad for at høre, at ambitionen er at trække 3000 publikummere til - som oven i købet skal overnatte. - Det er flot, hvis de har det mål, og jeg tror, vi er i et publikum, der hedder 60 plus. De kan komme i båd eller sove på campingplads eller på hostel eller hotel. Den her pakke har det hele, siger Tom Pelle. Festivalen bliver holdt torsdag, fredag og lørdag i den første uge i august - men altså først i 2020.