- Det er simpelthen så godt et projekt, og personligt er jeg bare rigtig glad for, at vi har fået det her implementeret som fast drift, siger hun.

I et tværfagligt samarbejde mellem socialafdelingen, ældreområdet og jobcentret har projektet "én indgang" gjort det muligt at flytte sagsbehandlingen ud, hvor borgeren er. Projektet har kørt som et forsøg det seneste år, og tirsdag besluttede Social- og Sundhedsudvalget at gøre ordningen permanent, og det glæder formand for udvalget, Hanne Klit (S).

Svendborg: Det kan være uoverskuelig svært at bede om hjælp, når man kæmper med psykisk sygdom, misbrug eller måske endda begge dele. Men nu skal det være lettere for udsatte borgere at få støtte fra Svendborg Kommune.

Forskel for borgeren

Projektet "én indgang" er en fremskudt sagsbehandling, så sagsbehandleren kommer ud, hvor borgeren føler sig mest tryg. Det kan være en varmestue, på en behandlingsinstitution eller hjemme hos borgeren selv.

- For mange er det en kæmpe overvindelse at henvende sig til kommunen og bede om hjælp. En forælder fortalte mig for eksempel, at når man har et barn, som er psykisk syg, og man selv også er psykisk syg, så er mødet med kommunen fuldstændigt uoverskueligt, og det er jo i sådan nogle situationer, at det er supergodt, at den kommunale sagsbehandler kan tage ud til familien og hjælpe, forklarer Hanne Klit (S).

Den tværfaglige ordning har indtil videre hjulpet mellem 10 og 15 borgere og er ikke dyrere i kroner og ører end den regulære indsats.

- Det er borgere, som ellers ville have siddet hjemme og ikke fået den hjælp, de har behov for. Det kan være dem, der ikke dukker op til møder og aftaler, og så tager man i stedet ud til dem, forklarer hun.

- Det har virkelig betydet en forskel for vores borgere, så nu bliver det bare en del af den måde, vi arbejder på, at de borgere, der har brug for det, kan få hjælp der, hvor de føler sig mest trygge.