Svendborg: Sidste uge går næppe over i historien som lutter gode minder for i hvert fald tre svendborgensere. I politiets døgnrapport fremgår det, at der har været indbrudstyve på spil tre steder i Svendborg.

Mellem onsdag og fredag eftermiddag slog tyve til mod en ejendom på Ørbækvej. Her lykkedes det at komme derfra med musikinstrumenter, diverse tilbehør til instrumenter samt el-værktøj.

Natten mellem onsdag og torsdag var der ligeledes ubudne gæster på spil. Denne gang var det i Munkevænget i Svendborg, hvor gerningsmanden gennem en ulåst dør var kommet ind og havde stjålet kontanter.

Mellem mandag morgen og fredag eftermiddag havde en eller flere gerningsmænd også været forbi et kælderrum på Gørtlervej i Svendborg. Her var der blevet stjålet alkohol og sodavand.

Politiet kan kontaktes på telefonnummer 114, hvis man har oplysninger i nogle af sagerne. /MAYTR