UCL-studerende skal løfte Landsstævnet

45 studerende fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Svendborg og Odense skal være med til at styrke oplevelserne for de flere end 25.000 deltagere på DGI Landsstævne i Svendborg.

Og hvordan får Svendborg Kommune maksimal brandingværdi af at være vært for Landsstævnet?

Brugbare ideer

- Vores studerende ved, hvordan man i praksis planlægger og gennemfører events, siger Susanne Herold Pilegaard og Andreas Kjeldsen, der er tovholdere for de to uddannelser.

I workshoppen skal de studerende arbejde med at udvikle brugbare ideer. Frem til og under selve stævnet kommer mange af de studerende til at arbejde med at føre ideerne ud i livet.

Svendborgs borgmester Bo Hansen er glad for de studerendes involvering.

- Det er vigtigt for kommunen og erhvervslivet, at der også fremover er dygtige medarbejdere i lokalområdet. Hvis vi kan være med til at styrke uddannelsesmiljøet ved at inddrage de studerende, så gør vi meget gerne det, siger borgmesteren.