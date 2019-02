Gudbjerg/Brændeskov: En ejendom på Løkkevej mellem Brændeskov og Gudbjerg har været scene for et tyveri i den store skala.

Fra et fyrrum, som ikke var aflåst, er der stjålet ikke mindre end halvanden palle træpiller.

Fyns Politi oplyser, at der er tale om otte millimeter-piller af mærket Greenwood, og at udåden er begået i tidsrummet fra klokken 18 søndag til klokken 16.40 tirsdag. Skulle nogen have set noget, kan ordensmagten kontaktes på telefonnummer 114. /finn