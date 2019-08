Tyveri fra samfundets svage: Indbrud koster genbrugsbutik 50.000 kroner

Butikken Genbrugskontakten i Svendborg har haft indbrud, og de har taget for sig i en grad, så indbruddet koster 50.000 kroner. Og det er de svage, det er gået ud over, da overskuddet fra butikken går til Kontakt Mellem Mennesker.

- Alt vores sølvtøj er stjålet, og de har oven i købet taget vores "kaffegris". Det er sådan en, som kunderne lægger småpenge i, som vi holder julefrokost for, siger Inge Bøger, der skønner, at der var 400-500 kroner i "grisen".

Tyvene er kommet ind ved at brække først og port og siden et vindue op, og heller ikke i forretningen er de gået til værks med en pincet.

- Indbruddet løber vel op i 50.000 kroner - lavt sat. Det værste ved det hele er, at vi hører under Kontakt mellem Mennesker, som driver Frivilligcenteret og blandt andet hjælper folk, der har brug for psykologhjælp eller godt vil have en besøgsven, siger Inge Bøger.

Dyrt nøgletyveri

Hendes umiddelbare vurdering er, at der er stjålet varer for i omegnen af 30.000 kroner, men det gør det ikke alene.

- Vores bil er ikke taget, men det er bilnøglerne. Så låsene skal kodes om, og vi har har fået at vide, at det koster 20.000 kroner, siger Inger Bøger, der oplyser, at der er håb om, at bilnøgletyveriet er dækket af forsikringen.

- Men det er det, der er stjålet i butikken, med sikkerhed ikke. Så tyveriet går ud over Kontakt mellem Mennesker, og det er ærgerligt. For de har brug for pengene, siger hun.

Indbruddet er begået i tidsrummet fra søndag klokken 17 til tirsdag klokken 7.