Tyveri fra båd i Troense

Troense: Det er svært at sikre sin båd mod tyveri. Det ved en speedbådejer fra Troense, for en tyv har lynet en presenning op, er gået om bord og har taget for sig af løsøret.

Fra båden, der er af mærket Askeladden, er der stjålet otte hynder og to drejestole. Tyveriet er sket mellem tirsdag eftermiddag og onsdag middag.

I sidste uge måtte en bådejer fra Skårupøre også gå skuffet hjem efter et visit i sin båd, der lå i vandet ud for Skårupøre Strandvej. En påhængsmotor af mærket Tohatsu var afmonteret og stjålet. /gru