Tyven kom fra kælderen: Hundredvis af bukser stjålet

Svendborg: Ser du et tilbud, der lyder for godt til at være sandt, på tøj af mærket Carhartt, kan det have sit ophav ved et indbrud i Svendborg. Natten til tirsdag var der nemlig indbrud i en forretning på Klosterplads, kan man læse i politiets døgnrapport. Der blev stjålet 300-400 par bukser samt hættetrøjer, T-shirts og andet af mærket Carhartt.

Tyven eller tyvene er kommet ind ved at sparke en kælderdør i en kælderskakt op. /catj