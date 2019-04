Tyve gav familie en særdeles træls mandag morgen

Svendborg: For mange er det træls at stå op mandag morgen, men for en familie i Svendborg var det særligt træls.

Klokken halv otte om morgenen fandt familien nemlig ud af, at tyve havde tømt deres garage i løbet af natten.

De kriminelle lømler var sluppet afsted med en hel del elektrisk værktøj, haveudstyr, en mountainbike og en bærbarcomputer, fremgår det af døgnrapporten.